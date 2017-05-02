Девятилетний наездник получил тяжёлые травмы на республиканских скачках в Туве

Девятилетний школьник в Туве получил серьёзные травмы, упав с лошади во время республиканских скачек, возбуждено уголовное дело, узнал корреспондент Сиб.фм 2 мая из сообщения регионального следкома.

Инцидент произошёл 29 апреля в посёлке Бора-Булаке Дзун-Хемчикского района. Проводившиеся там соревнования были посвящены открытию в Туве XXIV скакового сезона. Владелец одной из лошадей, участвующих в забеге, заменил ранее зарегистрированного 22-летнего наездника на девятилетнего мальчика, хотя правилами это было запрещено.

«Должностные лица соревнований из числа организаторов и судейского корпуса в нарушение правил вида конного спорта, а также положения о проведении республиканских соревнований по конным скачкам, согласно которым к скачкам допускаются наездники во возрасте не менее 14 лет, допустили указанного мальчика. В результате указанных действий наездник во время скачек в силу малолетнего возраста и отсутствия должной физической силы не удержался и упал с лошади», — говорится в сообщении следкома.

В результате удара о землю ребёнок получил повреждения головы, расценённые следствием как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 «Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» и части 1 статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По этим обвинениям виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в январе в Туве погиб тринадцатилетний школьник, на которого во время игры в баскетбол упали футбольные ворота в зале детской спортивной школы.