 

Яму на дороге в Омской области починили матрасом

 2 мая, 17:53
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Яму на дороге в Омской области починили матрасом
Фотография со страницы группы «Омск ВК».

Дорожную яму в Омской области на Русско-Полянском тракте залатали матрасом, узнал корреспондент Сиб.фм 2 мая из сообщения группы «Омск ВК».

Подписчица паблика «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что на 33-м километре Русско-Полянского тракта дорожную яму заделали матрасом.

«„Отлично“ починили. Русско-полянский тракт, поворот на 33 километр», — пишет девушка.

Подписчики отнеслись с юмором к такому способу ремонта дорог.

«Знать бы где упадёшь, перинку бы постелил», — написал подписчик группы.

«Вот чё опять разнылись? Им сделали дороги — опять недовольны», — высказался другой посетитель группы.

Напомним, что в феврале 2017 года жители Красноярска посмеялись над спешным ремонтом дорог, когда дорожные службы по ночам начали усиленно латать ямы перед приездом Владимира Путина.

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