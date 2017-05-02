Красноярский школьник поразил певицу Ёлку на передаче телеканала НТВ «Ты супер!»

Члены жюри программы «Ты супер!» на телеканале НТВ похвалили вокал 11-летнего Кирилла Скокова из Красноярска, который исполнил популярную песню La la la певца Naughty Boy, узнал корреспондент Сиб.фм 2 мая на канале YouTube телеканала НТВ.

Программа международного детского вокального конкурса «Ты супер!» вышла в эфир 29 апреля на федеральном телеканале НТВ. В этом шоу талантливые дети, оказавшиеся без попечения родителей, получают шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности.

На этом конкурсе 11-летний Кирилл Скоков из Красноярска исполнил песню La la la певца Naughty Boy. Его вокал оценивали жюри конкурса: певица Ёлка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина, композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш и певец Стас Пьеха. Певица Ёлка проголосовала за Кирилла Скокова, нажав зелёную кнопку, затем к ней присоединились остальные судьи. Звёздный час мальчика сопровождался громкими овациями зрительного зала.

«Слушай, какой ты крутой вообще! — обратилась после выступления к школьнику Ёлка. — С тобой не хочется разговаривать, как с ребёнком, не хочется жалеть, как ребёнка, как мальчику тебе всё объяснять. Нет, перед нами взрослый мужчина, выбрал взрослую песню. И спел её по-взрослому! Ты взрослый артист».

Стас Пьеха похвалил вокальные данные юного исполнителя: «Эта песня имеет несколько таких хуков — моментов, которые цепляют. И эти хуки — они прям в твоём голосе идеальны. Они настолько естественно и непринуждённо получаются».

Кирилла Скокова всю жизнь воспитывала бабушка, с родителями он не общается. Вокальные данные мальчика заметили ещё воспитатели детского сада. В настоящее время школьник второй год учится вокалу в творческом объединении: выступает сольно и с ансамблем. К сожалению, Кириллу Скокову и ещё четырём участникам не удалось пройти в полуфинал. Но высокая оценка жюри его вокальных умений дала мальчику мотивацию на дальнейшее развитие.

Участники конкурса «Ты супер!» — воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных и опекунских семей из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Талантливые ребята в возрасте от 7 до 18 лет демонстрируют вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей. Победители получают шанс поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.

Напомним, в марте 2017 года восьмилетняя Кира Полосина из деревни Бугачёво Красноярского края объяснила ведущему Максиму Галкину, как надо сочинять сказки и задавать вопросы, на телешоу детских талантов «Лучше всех!»