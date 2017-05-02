Мэрия Новосибирска направит 57 млн рублей на ремонт дорог в Академгородке

Городские власти планируют выделить 57 млн рублей на ремонт дорог и тротуаров в Советском районе Новосибирска, которые лишь частично совпали с жалобами местных жителей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы администрации Новосибирска 2 мая.

Жители Советского района приняли участие в опросе, в котором сообщили о проблемных участках дорог и тротуаров. Представители городской власти осмотрели эти участки и составили список улиц, на которых требуется провести ремонт.

Начальник управления дорожного строительства Юрий Алексеевский отметил, что вошедшие в план ремонта дороги лишь частично совпали с мнением жителей района. Так, отметил он, будутт отремонтированы улицы Институтская, Ржанова, Балтийская, нижняя часть улицы Арбузова и, возможно, улица Ионосферная.

«В планах ремонт тротуаров по улице Российской, на пересечении с улицей Кутателадзе, и восстановление тротуара, ведущего к пенсионному фонду Советского района», — рассказал и. о. замглавы администрации Советского района по городскому хозяйству Денис Зеленцов.

В пресс-службе мэрии отметили, что в 2017 году планируется отремонтировать и благоустроить улицу Шлюзовую. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на Шлюзовой обновят дорожное полотно, установят светофоры, бордюры и новые знаки. Кроме того, с 10 мая на проспекте Академика Лаврентьева и Морском проспекте начнутся работы по замене 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Напомним, в начале мая 2017 года дорожную яму в Омской области на Русско-Полянском тракте залатали матрасом.