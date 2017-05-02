 

Новосибирск занял четвёртое место в рейтинге комфортных городов омского блогера

 2 мая, 17:32
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Новосибирск занял четвёртое место в рейтинге комфортных городов омского блогера
Фото с сайта globallookpress.com

Блогер из Омска создал рейтинг городов России, из 30 участников самыми удобными для жизни признаны Владивосток, Краснодар, Санкт-Петербург и Новосибирск, узнал 2 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения блогера Евгения Александрова в соцсети «Живой журнал».

Автор топа-30 Евгений Александров подсчитал соотношение кладбищ и роддомов, тюрем и вузов, пивных точек и спортзалов, чтобы выявить «города, где хорошо заводить семью и жить не ради карьеры и бешеного ритма жизни» и «где мало факторов, портящих настроение».

Новосибирск занял четвёртое место, его из тройки лидеров выбросило соотношение компаний, предлагающих пиво на розлив, к спортзалам (1 243 к 315), а также обилие торговых центров в сравнении с местами для отдыха на свежем воздухе (238 к 96).

На пятом месте Улан-Удэ, лучше всех город стал в двух «номинациях»: соотношение аптек и магазинов по продаже алкогольной продукции (182 к 22) и кинотеатров и театров (4 к 12).

Красноярск оказался на седьмом месте, потому что там слишком много ломбардов и компаний, занимающихся микрозаймами, в сравнении с банками (610 к 320).

Иркутск попал на 15-е место, против него сыграли сразу три фактора: много пивных точек, торговых центров и компаний по микрозайму.

Новокузнецк занял 22-е место, его подвело соотношение кинотеатров и театров (12 к 11), также многовато пивных и кладбищ.

Омск взял непочётное 28-е место по многим причинам, сильнее всего на рейтинг повлияли чрезмерная доступность ритуальных услуг (в сравнении с доступностью товаров для новорождённых) и обилие магазинов с алкогольной продукцией.

Напомним, в 2016 году Омск и Норильск вошли в число самых добрых городов России.

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