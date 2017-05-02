 

Новосибирская «Афина Паллада» задолжала сотрудникам 1,5 млн рублей

 2 мая, 18:38
подходящие темы
Новосибирская «Афина Паллада» задолжала сотрудникам 1,5 млн рублей
Фото с сайта globallookpress.com

Следователи подозревают президента новосибирской строительной компании «Афина Паллада» в невыплате зарплаты, узнал корреспондент Сиб.фм 2 мая из сообщения регионального управления СК.

Следственный комитет Новосибирска возбудил уголовное дело в отношении директора строительной компании «Афина Паллада». Следствие считает, что руководитель компании не выплачивал зарплату своим сотрудникам более пяти мсяцев. В результате у него накопился долг перед подчинёнными в 1,5 млн рублей. Ведомство отмечает, что на счетах компании достаточно денег, чтобы расчитаться с работниками.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая руководителем организации из корыстной и иной личной заинтересованности»). Максимальное наказание по этой статье — до трёх лет лишения свободы.

Напомним, что в октябре 2016 года новосибирская компания НАО «СЛК Моторс» не выплатила зарплату 159 работникам.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 марта, 12:09 • статья

Публичные слушания: обратная связь или сломанный телефон?

Как в России ищут общий язык общества, власть и застройщики? Проект «Городской конструктор» разобрался, что такое публичные слушания, какими законами регулируются и как они проходят в разных городах.
 22 февраля, 11:59 • статья

Бульвары, лофты и ночные парки

Сиб.фм в партнёрстве с Институтом «Стрелка» начинает публикацию материалов проекта «Городской конструктор» о городском развитии, сообществах и благоустройстве. Первый — про шесть примеров перезапуска общественных пространств.
 5.12.2016, 07:07 • статья

Территория оптимистов

Всё чаще новые жилые кварталы строятся вдали от центра города, и это всё чаще становится достоинством и преимуществом нового жилья: относительная удалённость, компенсируемая меньшей ценой, отсутствие суеты, возникновение тесного жительского комьюнити. Дивногорский — один из таких новых районов. В чём его преимущества и недостатки, разбирался корреспондент Сиб.фм.
самое популярное
 1 мая, 13:01 • новость

Монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» началась в Новосибирске

Традиционное новосибирское первомайское шествие Монстрация стартовало в 13:00 от Дома офицеров: оно пройдёт по Красному проспекту до площади Ленина и завершится у оперного театра.
 24 апреля, 09:51 • тест

Тест: вжух или ждун?

Что такое «дратути» и «шлакоблокунь», чем отличается вжух от ждуна? Тест от Сиб.фм и Tele2 на знание актуальных интернет-мемов.
 28 апреля, 18:12 • новость

Десятки затопленных могил всплыли в Новосибирской области

Десятки могил на кладбище в Новосибирской области всплыли после затопления паводковыми водами.
 23 апреля, 12:13 • новость

Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми претензиями к губернатору

В Новосибирске прошёл митинг на набережной Оби, который изначально предполагался за отставку губернатора Владимира Городецкого — однако после отмены его решения о повышении тарифов ЖКХ митингующие не требовали отставки губернатора, но выдвинули новые претензии к его работе.
 24 апреля, 14:21 • новость

Новосибирский суд не позволил Залесовым узнать место заключения убийцы их дочери

В Новосибирске первомайский судья отказал родителям убитой школьницы Карины Залесовой в их праве знать о месте заключения убийцы их дочери.
 1 мая, 21:31 • репортаж

Как Артём Александрович подружился с Анной Васильевной

Монстрация в 14-й раз прошла в Новосибирске. Корреспондент и фотограф Сиб.фм сходили на традиционное первомайское шествие и порадовались единству монстрантов и властей.
присоединяйтесь!
    