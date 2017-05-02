Новосибирская «Афина Паллада» задолжала сотрудникам 1,5 млн рублей

Следователи подозревают президента новосибирской строительной компании «Афина Паллада» в невыплате зарплаты, узнал корреспондент Сиб.фм 2 мая из сообщения регионального управления СК.

Следственный комитет Новосибирска возбудил уголовное дело в отношении директора строительной компании «Афина Паллада». Следствие считает, что руководитель компании не выплачивал зарплату своим сотрудникам более пяти мсяцев. В результате у него накопился долг перед подчинёнными в 1,5 млн рублей. Ведомство отмечает, что на счетах компании достаточно денег, чтобы расчитаться с работниками.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая руководителем организации из корыстной и иной личной заинтересованности»). Максимальное наказание по этой статье — до трёх лет лишения свободы.

Напомним, что в октябре 2016 года новосибирская компания НАО «СЛК Моторс» не выплатила зарплату 159 работникам.