Прохожие нашли гранату на железнодорожной станции в Новосибирске

На железнодорожной станции Новосибирск-Западный в мусорном баке прохожие нашли предмет, похожий на гранату, узнал корреспондент Сиб.фм 2 мая от сотрудника пресс-службы транспортного управления МВД.

В мусорном баке на железнодорожной станции Новосибирск-Западный прохожие нашли предмет, похожий на гранату. В сообщении группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщили, что у гранаты была привязана чека. Сотрудники полиции оцепили территорию вокруг мусорного бака.

В пресс-службе транспортной полиции корреспонденту Сиб.фм сообщили, что на месте происшествия работают взрывотехники, полицейские и кинологи.

Напомним, что в апреле 2017 года житель Омска нашёл заминированную машину возле детской площадки.