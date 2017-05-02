 

Рабочий сорвался с лесов на кирпичи в Новосибирске

 2 мая, 19:10
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Рабочий сорвался с лесов на кирпичи в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Несчастный случай с мужчиной, выполнявшем отделочные работы, произошёл в Ленинском районе Новосибирска, узнал 2 мая корреспондент Сиб.фм от сотрудника пресс-службы управления МВД.

26-летний молодой человек упал с лесов на кирпичи с шестиметровой высоты, его увезли в городскую клиническую больницу № 34 с переломом задней части черепа, сообщается в группе в социальной сети «ВКонтакте» «АСТ-54».

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт падения, уточнив, что дальнейшую проверку всех обстоятельств случившегося будут проводить следователи регионального СК.

Напомним, 1 мая девушка и парень получили серьёзные травмы во время катания на одном из аттракционов аквапарка «Аквамир».

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