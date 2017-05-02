 

Томская художница сделала меховой бюст Ленина и вязаного Карла Маркса

 2 мая, 16:35
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Томская художница сделала меховой бюст Ленина и вязаного Карла Маркса
Фото предоставлено Натальей Юдиной

Томская художница Наталья Юдина покажет посетителям своей персональной выставки меховой бюст Ленина и вязаного Карла Маркса, узнал корреспондент Сиб.фм 2 мая из сообщения Сибирского филиала Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО.

6 мая в 17:00 Наталья Юдина представит свою персональную выставку «Страшные сказки» в томском центре современного искусства.

«Выставка „Страшные сказки“ — это метафора реальности холодной сибирской глубинки, где большую часть года зима, люди собирают дикоросы, грибы, ходят в шкурах, вяжут свитера», — говорится в сообщении томского центра современного искусства.

Выставка «Страшные сказки» является частью проекта под названием «Страшные Сибирские Сны». Материалы, из которых изготовлены экспонаты — шкуры животных и пряжа, то есть то, что сделано с сохранением тепла.

Напомним, что в апреле 2017 года новосибирская художница Маяна Насыбуллова продала на аукционе «Ленина-уточку» за 4 000 €.

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