Туристы будут платить по 100 рублей в день за прогулки в горах Алтая

Правительством России одобрен законопроект о туристических сборах в Алтайском крае, узнал 2 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

Законопроект «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» предусматривает введение туристического сбора, обозначенный эксперимент продлится с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Проект федерального закона подготовлен Минкавказом России в соответствии с поручением Президента России по итогам заседания президиума Государственного совета о повышении инвестиционной привлекательности российских курортов 26 августа 2016 года и направлен на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохранения, восстановления и развития курортов.

Величину налога на туризм будут определять региональные власти. Известно, что он не будет превышать 100 рублей в сутки и оплачиваться туристами будет по месту размещения. Граждане, проживающие на территории эксперимента, от сбора освобождены.

Следует отметить, что практика курортных сборов распространена в 14 странах Евросоюза, а также на территории США.

Напомним, что Байкал и Алтай попали в список лучших мест России, кроме Москвы, по версии Guardian.