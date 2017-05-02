 

Волонтёры устроили субботник в вольере с тиграми в Новосибирском зоопарке

 2 мая, 07:15
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Волонтёры устроили субботник в вольере с тиграми в Новосибирском зоопарке
Фото Алёны Мартыновой

В Новосибирском зоопарке волонтёры эко-десанта «Зелёные команды» убрали более 20 тонн мусора в вольерах тигров, медведей, гепардов и других животных в рамках общегородского субботника, сообщила корреспонденту Сиб.фм организатор субботника Марина Мокина 2 мая.

В акции по очистке вольеров животных в Новосибирском зоопарке приняли участие более 600 волонтёров. За три часа эко-десант «Зелёные команды» убрал мусор на восьми гектарах территории зоопарка. В число волонтёров вошли учащиеся экологических классов новосибирских школ и студенты НГТУ. Животных на время субботника уводили в соседние вольеры.

Фото Алексея Танюшина

«Мы убираем в Новосибирском зоопарке ежегодно на протяжении вот уже 13 лет, — рассказала Марина Мокина. — И каждый год количество волонтёров, принимающих участие в уборке, только растёт. В этом году мы поставили рекорд: на субботник вышли 600 человек. За три часа мы убрали более 20 тонн мусора. Состав мусора практически не меняется из года в год: обычно это бытовой мусор, прошлогодние листья и сухие ветки».

Фото Алексея Танюшина

Перед стартом субботника юные инженеры из сети секций по робототехнике «Лига роботов» продемонстрировали небольших учебных роботов-уборщиков. Среди изобретений — робот с кусачками вместо рта; робот-подметатель; робот, прессующий бумагу; робот, оборудованный совком.

Фото Алексея Танюшина

«Данные модели являются лишь прототипами, и реально убирать мусор на пересечённой местности они пока не могут. Однако они отлично показывают направление, в котором движется современная робототехника», — отметил представитель «Лиги роботов» Евгений Иванов.

Напомним, в январе 2017 года новосибирские спелеологи провели субботник в Туткушской пещере — одной из самых красивых и больших на Алтае — и вынесли из неё 10 объёмных мешков мусора.

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