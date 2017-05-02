 

Жительница Красноярского края обругала полицейского и попала под следствие

 2 мая, 16:53
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Жительница Красноярского края обругала полицейского и попала под следствие
Фото с сайта globallookpress.com

В Красноярском крае пьяная 16-летняя девушка обругала сотрудника полиции и попала под уголовное преследование, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета 2 мая.

Следователи возбудили дело в отношении 16-летней жительницы города Игарки Красноярского края. Её подозревают в совершении преступления по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ сроком на один год или штраф в размере до 40 тысяч рублей.

По версии следствия, 22 апреля 2017 года в вечернее время девушка оскорбила помощника оперативного дежурного полиции в отделении скорой помощи Игарской больницы. В пресс-службе сообщили, что подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. В больницу её доставили сотрудники полиции для медицинского освидетельствования в связи с совершением административного правонарушения.

Как отметили в пресс-службе, девушка позволила себе оскорбительные слова и выражения в адрес полицейского в присутствии фельдшера скорой помощи. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 21 июля 2015 года Кормиловский районный суд Омской области назначил штраф и конфискацию компьютера и модема у женщины, которая нецензурно оскорбила сотрудника полиции в интернете.

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