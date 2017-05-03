Дверь из дома философа Шпета в Красноярском крае хотят забрать работники московского музея

Дверь жилого дома в городе Енисейске Красноярского края, где жил ссыльный философ Густав Шпет, запросил московский музей ГУЛАГа, узнал 3 мая корреспондент Сиб.фм от автора проекта «Топография Террора» Ирины Моисеевой.

Ирина Моисеева рассказала, что к ней обратился сотрудник музея ГУЛАГа с просьбой передать им памятную дверь для экспозиции, с заменой на новую за счёт музея. Ирина считает, что дверь ценна на своём месте, в городе, где философ провёл около двух месяцев.

«Мы заказывали экскурсию для студентов, к этой двери подводили их и рассказывали об этом великом человеке и его судьбе, — рассказала Ирина Моисеева. — Таблички на двери нет, но увековечением истории ссылки не занимались в Енисейске до сих пор, как раз на это нацелен наш проект».

Ирина подавала документы на грант с целью создать музей ссылки в Енисейске при педагогическом колледже, но ей пришёл отказ.

Директор московского музея Роман Романов рассказал об экспозиции «Пространство неволи», для которой понадобилась дверь Шпета.

«У нас уже есть коллекция из 12 дверей, эти двери привезены из экспедиций, из мест, где располагались лагеря, и большая часть дверей — это результат сотрудничества с федеральной службой исполнения наказаний. Человек попадает в этот зал и не только видит, но и слышит, мы договорились с Бутырской тюрьмой записать лязг засовов, звон ключей», — рассказал он.

В экспозиции уже есть двери из тюрем Томска, Саратова, из самого северного города России Певека и из Бутырской тюрьмы.

«Мы руководствуемся музейной этикой и понимаем ценность предмета на месте, но также понимаем, что потеря предмета — это плачевно. Если в этом конкретном регионе, конкретном месте люди не могут ничего сделать, а мы можем — не вижу ничего зазорного», — прокомментировал енисейскую историю Роман Романов.

Напомним, что в октябре 2016 года власти Иркутска одобрили инициативу местных жителей по установке памятника жертвам политических репрессий.