Китайские эксперты нашли в алтайском меду запрещённые в КНР вещества

Китайское ведомство по контролю качества обнаружило в меду алтайского производителя запрещённые в КНР вещества, в случае повторного нарушения Китай откажется от экспорта этого мёда, узнал из сообщения Россельхознадзора 3 мая корреспондент Сиб.фм.

Согласно информации Главного государственного управления Китайской Народной Республики по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ), в меду, производимом предприятием «Медовик Алтая» в Алтайском крае, были выявлены остатки метронидазола, фуразолидона, хлорамфеникола и фурацилина. Эти вещества запрещены для использования в пищу в Китае.

«Отсутствие регионального ветеринарного лабораторного мониторинга остатков запрещённых и вредных веществ в меду со стороны ветеринарной службы Алтайского края не позволяет в полной мере осуществить контроль над российскими предприятиями-экспортёрами», — отмечается в сообщении Россельхознадзора.

Ведомство призвало производителя обратить внимание на требования КНР и провести необходимый мониторинг, чтобы не потерять китайского потребителя.

Напомним, ранее китайские учёные предложили отводить воду из Байкала в засушливые районы Китая.