Награды ветерана Великой Отечественной войны нашли среди мусора во время субботника в Хакасии

Участники субботника нашли пакет, в котором лежали награды, в том числе «За боевые заслуги» и «За победу над Германией», которыми награждались ветераны Великой Отечественной войны, узнал корреспондент Сиб.фм 3 мая из сообщения минэкономики Хакасии в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению министерства, медали времён Великой Отечественной войны и другие знаки были найдены в селе Бельтирском.

Находку обнаружили в рамках подготовки к Всероссийским экологическим соревнованиям по сбору и сортировке мусора «Чистые Игры» 1 мая.

Сейчас награды находятся в администрации села Бельтирского, его сотрудники через военкомат пытаются найти владельца наград или вернуть их семье, которой они принадлежат.

Напомним, что в 2016 году рыбаки под Новосибирском выловили череп шерстистого носорога возрастом порядка 10 тысяч лет.