Новосибирский штаб Навального не закроется после запрета на выдвижение в президенты

Предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске продолжит работу, несмотря на вступивший в законную силу приговор по «делу Кировлеса», который лишает Навального права баллотироваться на пост президента России, сообщил корреспонденту Сиб.фм руководитель штаба Сергей Бойко 3 мая.

Кировский областной суд отклонил апелляцию Алексея Навального и признал законным приговор в отношении него по «делу Кировлеса», пишет «Интерфакс».

Напомним, Алексей Навальный был признан виновным в хищении 16 млн рублей у предприятия «Кировлес» — путём растраты. 8 февраля 2017 года Ленинский районный суд Кирова приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно.

Who is mister Навальный?

В соответствии с федеральным законодательством, вступивший в силу приговор по «делу Кировлеса» лишает Алексея Навального права баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Руководитель новосибирского предвыборного штаба оппозиционера Сергей Бойко сообщил, что вопреки решению суда штаб продолжит работу в штатном режиме.

«Участие в выборах — это не вопрос сегодняшнего законодательства, — прокомментировал корреспонденту Сиб.фм Сергей Бойко. — Не было ни одних выборов, на которых законодательство не менялось в ту или иную сторону. Здесь стоит вопрос политического давления. Мы считаем, что это уголовное дело сфабриковано и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) оно будет отменено. Поэтому мы, конечно же, продолжим работать».

Согласно пункту 5.2 Федерального закона «О выборах президента РФ» не имеет права быть избранным президентом РФ гражданин, осуждённый к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования не погашенную судимость. Кроме того, в случае снятия или погашения судимости осуждённый не сможет баллотироваться в президенты в течении 10 лет. Следовательно, Алексей Навальный в ближайшее десятилетие не сможет стать президентом.

«Этот закон противоречит нашим конституционным правам, — заявил Сергей Бойко. — В Конституции РФ чётко изложено, что избираться на пост президента не могут люди, находящиеся в местах лишения свободы. А Алексей, к счастью, на свободе, несмотря на сфабрикованные дела».

Напомним, в феврале 2017 года оппозиционер Алексей Навальный открыл в Новосибирске штаб предвыборной кампании.