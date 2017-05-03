 

Новосибирский университет экономики и управления начал работать с WWF

 3 мая, 16:44
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Новосибирский университет экономики и управления начал работать с WWF
Студенты НГУЭУ. Фото предоставлено Еленой Танажко

Всемирный фонд дикой природы (WWF) подписал соглашение о сотрудничестве с первым региональным вузом — Новосибирским государственным университетом экономики и управления (НГУЭУ), сообщила корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь НГУЭУ Елена Танажко 3 мая.

В конце апреля WWF и НГУЭУ подписали соглашение о сотрудничестве. НГУЭУ стал четвёртым российским и первым региональным вузом-партнёром WWF. В настоящее время Фонд сотрудничает с МГУ, МГИМО и Высшей школой экономики.

Всемирный фонд дикой природы и университет планируют совместную работу, в которую входит обмен научно-исследовательской информацией, совместные научные и прикладные исследования в области окружающей среды и организация практики студентов. Елена Танажко пояснила, что в перспективные проекты входят сохранение биоразнообразия особо охраняемых природных территорий и экологический туризм.

«В рамках партнёрского взаимодействия предполагается использование информационных, аналитических и статистических материалов Фонда в образовательной и научной деятельности университета, — рассказал проректор по стратегическому развитию и внешним связям НГУЭУ Павел Новгородов. — Кроме того, мы будем рады видеть WWF в качестве информационного партнёра акций эколого-экономического клуба НГУЭУ, направленных на популяризацию экологического просвещения и образования».

Фонд проведёт экспертизу образовательной программы университета «Экология и природопользование». Эксперты WWF будут консультировать студентов и преподавателей, примут участие в разработке учебных планов и программ общих и специальных курсов в области охраны окружающей среды, экологически ответственного использования природных ресурсов, экологизации экономического развития и учёта экологических факторов в международных отношениях или смежных областях.

«Сотрудничество с вузами способствует росту экологического сознания и просвещению подрастающего поколения», — отметил директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.

Он уточнил, что соглашение предусматривает также удалённое прохождение практики студентами кафедры экологической безопасности и управления природопользованием НГУЭУ. Таким образом, будущие экоаналитики, экологи-эксперты и инспекторы примут участие в работе Фонда.

WWF — одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около пяти миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах.

Напомним, в октябре 2015 года эксперт WWF России Елена Смирнова прочитала в Новосибирске лекцию «Экология большого города» об экологичном бизнесе и эковыживании в мегаполисе.

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