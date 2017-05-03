Охранник спутал гранату с частью стула на железнодорожной станции в Новосибирске

Охранник частного охранного предприятия в Новосибирске обнаружил в мусорном баке на станции Новосибирск-Западный предмет, похожий на гранату и вызвал полицию, узнал корреспондент Сиб.фм 3 мая в пресс-службе окружного управления транспортной полиции.

2 мая охранник нашёл в мусорном баке на станции Новосибирск-Западный предмет, похожий на гранату, и вызвал сотрудников полиции. На месте происшествия работали полицейские, кинологи, сапёры и выяснили, что это не граната, а поршень от офисного кресла.

«Поршень очень похож на гранату визуально, на улице в тёмное время суток спутать эти предметы было достаточно легко», — рассказали корреспонденту в пресс-службе.

Напомним, что 2 апреля 2017 года прохожие нашли гранату на железнодорожной станции в Новосибирске.