Полиция задержала жителя Красноярска за порнографию в интернете

В Красноярске сотрудники полиции задержали мужчину, который распространял порнографические видеозаписи с участием несовершеннолетних в интернете, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Красноярскому краю 3 мая.

По версии следствия, 30-летний житель Красноярска размещал со своего компьютера в файлообменной сети интернета запрещённые видеозаписи с порнографическим содержанием. На видео были засняты несовершеннолетние. Материалы находились в открытом доступе.

Сотрудники отдела «К» МВД по Красноярскому краю задержали мужчину. Из его квартиры оперативники изъяли системный блок, среди содержимого которого обнаружили порнографические материалы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»). Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в октябре 2015 года житель Читы Николай Горбань получил три года колонии за распространение детской порнографии в паблике соцсети «ВКонтакте», а также за переписку с несовершеннолетней.