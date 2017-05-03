 

РТКОММ под маркой SenSat запустил скоростной спутниковый интернет для жителей Сибири

 3 мая, 07:10
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РТКОММ под маркой SenSat запустил скоростной спутниковый интернет для жителей Сибири
фото предоставлено пресс-службой рткомм

Компания «РТКОММ» под торговой маркой SenSat запустила скоростной спутниковый интернет для физических лиц и малого бизнеса. Компания предлагает комплекты подключения из модемов и спутниковой тарелки, доступные для самостоятельной быстрой сборки, убедился 27 апреля корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции «РТКОММ».

«РТКОММ» предложил разрушить миф о дорогом спутниковом интернете, выйдя на рынок розничной спутниковой связи в России. Руководство компании провело презентацию новой торговой марки спутникового интернета SenSat в Новосибирске.

Генеральный директор «РТКомм-Сибирь» Станислав Тен объяснил, что название торговой марки SenSat является неологизмом, образованным от английских слов sensation (сенсация) и satellite (спутник): «Слитно эти слова расположены для того, чтобы вызывать ассоциацию с сенсацией и технологическим прорывом, которым является способ предоставления услуги доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона, фактически перевернувший представление о скорости и доступности спутникового интернета. Слово „спутник“ в ТМ SenSat тоже обыгрывается и имеет двойной смысл — одновременно „спутник жизни“ и космический аппарат».

Компания, по его словам, способна обеспечить доступ к всемирной сети в самых отдалённых уголках: «Недавно мы вызвались обеспечить интернет на празднике кочевников Бурятии. Когда мы приехали — среди бескрайней степи стояла юрта, где нужно было провести Wi-Fi.

С помощью обрезка трубы, сварки и крепежа за четыре часа мы смонтировали тарелку-передатчик и обеспечили бесперебойный сигнал.

Таким должно быть ближайшее будущее, когда из любой точки мира есть выход в интернет», — рассказал генеральный директор «РТКОММ» Станислав Тен.

Новый формат связи может быть полезен всем жителям территорий, где нет развитой оптической инфраструктуры или нет стабильного приёма сигнала от сотовых операторов — частные сектора городов, загородная коттеджная застройка, малые населённые пункты.

Услуги спутникового интернета под торговой маркой SenSat стоят от 670 рублей. Доступна и аренда по цене от 750 рублей в месяц.

«При этом услуга предоставления доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона ещё очень мало знакома потребителям, — прокомментировал Станислав Тен. — Наша стратегия по выводу на рынок новой торговой марки SenSat в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях для подключения скоростного спутникового интернета в их частном доме».

Услуга скоростного спутникового интернета предоставляется по всей территории покрытия спутников «Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6» и «АМУ-1» и доступна всем жителям России от Калининграда до Камчатки.

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