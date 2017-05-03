 

Рыбак в Красноярском крае удочкой вытащил из реки льдину с 10-летней школьницей

 3 мая, 17:23
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Рыбак в Красноярском крае удочкой вытащил из реки льдину с 10-летней школьницей
Фото с сайта pixabay.com

Неизвестный мужчина с помощью удочки спас 10-летнюю школьницу, унесённую на льдине в Енисей в Красноярском крае, узнал корреспондент Сиб.фм 3 мая из сообщения телеканала «Енисей».

Две лесосибирские школьницы без разрешения взрослых гуляли по берегу реки, одна из них встала на прибившуюся к берегу льдину, а затем лёд течением оторвало от берега и стало уносить от города. Происходящее заметил мужчина, рыбачивший неподалёку на лодке. Он поплыл в сторону льдины с девочкой и успел кинуть ей леску, привязанную к удочке. Постепенно он смог притянуть льдину к берегу и таким образом спасти школьницу.

В это время по тревоге уже были подняты местные спасатели МЧС и полиция, однако к моменту их прибытия на берег девочка уже была в безопасности. Спасший её рыбак скрылся, не назвав школьнице своего имени. Теперь чиновники Лесосибирска ищут мужчину, чтобы публично наградить его за спасение ребёнка.

Напомним, в конце апреля в Бурятии спасатели МЧС сняли 34 рыбаков с дрейфующей по Байкалу льдины. Любители рыбалки вышли на лёд в том месте, где это категорически запрещено, их не остановили даже установленные на берегу знаки, предупреждающие об опасности.

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