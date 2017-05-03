 

Рыбаки попали в водную ловушку и заплатили штраф в Кузбассе

 3 мая, 15:53
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Рыбаки попали в водную ловушку и заплатили штраф в Кузбассе
Фото пресс-службы управления МЧС по Кемеровской области

Четверо жителей Кемерова оказались на подтопленном островке на реке Томи — им на помощь пришли спасатели, узнал 3 мая корреспондент Сиб.фм в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.

Мужчины расположились на ночь на берегу реки Томи, а поутру оказались отрезанными водой от дороги, по которой приехали. Попытка преодолеть водный участок глубиной около полутора метров на надувной лодке закончилась проколом — лодка столкнулась с препятствием, предположительно с ветками кустарников. Мужчины смогли связаться по номеру 112 со спасателями, и те через 20 минут поисков обнаружили участок, где терпели бедствие рыбаки.

Сотрудники МЧС отвезли к берегу любителей отдыха на воде, а вот резиновую лодку отправили на штраф-стоянку по причине отсутствия документов на судно.

Андрей Есипов, старший государственный инспектор ГИМС Крапивинского района, предостерёг от плаваний на маломерных судах до открытия навигации на реках.

«В любой момент, сами того не ожидая, вы легко можете оказаться в „водной ловушке“, потому что сейчас на всех акваториях области отмечается постоянное колебание уровней воды. Кроме этого, за выход судна на воду до официального открытия навигации без соответствующего на то разрешения грозит штраф от 500 до 1 000 рублей», — сказал Есипов.

Напомним, что 29 апреля четыре охотника пропали в Забайкальском крае, их перевёрнутую лодку нашли на реке Шилке.

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