Новосибирский школьник покорил жителей Франции игрой на аккордеоне

Ученик Линёвской детской школы искусств стал лауреатом международного конкурса во французском городе Мон-Дор, сообщили 3 мая корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

В конце апреля во французском городе Мон-Дор состоялся конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Les étoiles Sancybérie» («Звезды «Сансибири»). Звания лауреата I степени аккордеонист Виталий Шумилов удостоился сразу в двух номинациях «Академический жанр» и «Эстрадно-народный жанр».

За свое выступление юный линёвский музыкант получил специальный приз и приглашение участвовать в Гала-концерте лучших исполнителей фестиваля.

Это далеко не первая победа Виталия, его преподаватель по классу аккордеона Наталья Бондаренко рассказала, что на французский конкурс попасть не так просто.

«Мы прошли предварительный отбор на нескольких конкурсах, на Всероссийском конкурсе имени Александра Крупина и Международном конкурсе имени Ивана Маланина, где Виталий и получил приглашение на этот конкурс», — сказала она.

Устроитель конкурса во Франции — бывший сибиряк Роман Жбанов. На конкурсе было много участников из Сибири: Красноярска, Томска, Омска, Кемеровской области, Алтайского края, Новосибирской области и Горно-Алтайска.

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