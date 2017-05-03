Обвиняемая в краже женщина вышла из зала суда и снова украла в Томске

Томский суд вынес приговор женщине — она вышла из зала суда после процесса, на котором её обвиняли в краже, и снова украла, узнал корреспондент Сиб.фм 3 мая из сообщения Кировского районного суда Томска.

Суд вынес обвинительный приговор женщине, которая вышла из зала суда, где её обвиняли в краже, и украла кошелёк из сумки иностранной студентки. В кошельке было 700 рублей, банковские карты и документы.

Приговор суд вынес по пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража») и назначил женщине наказание один год и 10 месяцев лишения свободы. Однако предыдущие приговоры в отношении неё не были исполнены, поэтому обвиняемую ждёт три года исправительной колонии общего режима.

Напомним, что в декабре 2016 года забайкальский вор, подозреваемый в краже 22 телефонов, оказался обворованным.