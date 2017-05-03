 

Житель Хакасии пожаловался на посадившего его на цепь работодателя

 3 мая, 16:44
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Житель Хакасии пожаловался на посадившего его на цепь работодателя
Фото с сайта pixabay.com

Житель посёлка Черёмушки в Хакасии заявил в полицию о том, что нанявший его частный предприниматель посадил его на цепь во дворе частного дома, узнал корреспондент Сиб.фм 3 мая из сообщения МВД республики.

По словам 28-летнего мужчины, преступление было совершено в соседнем посёлке Майна. Работодатель лишил его свободы на ночь, примкнув цепь к автомобилю. Причины поведения предпринимателя пострадавший не пояснил. Ночью мужчина разрубил часть цепи, соединявшую его с автомобилем, и сбежал. Утром он обратился в полицию.

Стражам порядка пришлось вызывать спасателей, чтобы снять с мужчины ту часть цепи, которая была туго обёрнута вокруг его шеи в виде ошейника. В отношении 42-летнего нанимателя возбуждено уголовное дело по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы». Максимальная санкция статьи — два года лишения свободы.

Напомним, в апреле 2016 года в Иркутске двое мужчин посадили на цепь в гараже своего знакомого, который пообещал приобрести для них автомобильные запчасти из Японии по выгодным ценам, но сделка сорвалась.

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