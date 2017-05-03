Звезда балета Сергей Полунин представит в Новосибирске фильм о своём творчестве

18 мая в кинотеатре «Победа» состоится премьера документального фильма «Танцовщик» об одном из самых знаменитых в мире балетных танцоров Сергее Полунине — артист балета лично представит ленту о себе, узнал корреспондент Сиб.фм 2 мая у организаторов показа.

Режиссёр фильма — известный мастер документального кино Стив Кантор, снявший фильмы о таких знаменитостях, как группа Pixies и фотограф Салли Манн. Чтобы показать перипетии творческой и личной жизни 27-летнего танцора балета, режиссёр собрал редкие архивные материалы, семейные записи Сергея, записал интервью с Полуниным, его близкими и звёздами-профессионалами балета. Кино рассказывает об экстраординарных физических данных Сергея и его уникальном эмоциональном диапазоне, который проявляется как на сцене, так и в жизни.

Например, в том, как 19-летний Полунин стал самым молодым премьером в истории труппы лондонского Королевского балета, а потом шокировал весь мир — неожиданно ушёл оттуда на пике славы, выбрав свободу и независимость. В фильме покажут и эпизоды работы Сергея приглашённым солистом Новосибирского театра оперы и балета.

Экспрессивный танцор уже имеет опыт съёмок в кино: он принял участие в съёмках шпионского триллера «Красный воробей» Френсиса Лоуренса и сыграл роль в детективе «Убийство в Восточном экспрессе» Кеннета Брана по повести Агаты Кристи. Гений балета уже заявлял о готовности полностью посвятить себя кино.

Премьера документального фильма «Танцовщик» состоится в Большом зале «Победы» 18 мая в 19:00. Сергей лично представит фильм, а после показа пообщается со зрителями в неформальной обстановке.

19 мая фильм выйдет в прокат, в Новосибирске его можно будет посмотреть только в «Победе».