Доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями проверят в Новосибирске

Более 33 млн рублей на повышение доступности услуг сферы образования, физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями потратила Новосибирская область в 2016 году, узнал 4 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства региона.

Заместитель губернатора региона Александр Титков на заседании совета по повышению доступности объектов и услуг для людей с ограниченными возможностями озвучил итоги реализации программы доступной среды для инвалидов за 2016 год.

В 2016 году в Новосибирской области начали контролировать соблюдение требований доступности объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и предоставляемых в них услуг. Региональные министерства и ведомства провели более 600 проверок.

В 40 учреждениях социального обслуживания населения была проведена независимая оценка качества оказания социальных услуг, следует из выступления и. о. министра социального развития региона Елены Бахаревой.

На заседании чиновники отчитались по средствам, привлечённым из областного и федерального бюджета на реализацию «дорожной карты». В рамках программы было организовано сопровождение людей с ограниченными возможностями в восьми учреждениях образования, организована психолого-педагогическая реабилитация и реабилитация 116 детей, проведён ремонт в 16 учреждениях профессионального образования, обеспечен доступ в Центре адаптивной физической культуры и спорта.

Напомним, в октябре 2016 года омский инвалид-колясочник сломал позвоночник на новом пандусе от властей.