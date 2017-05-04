 

Два основных моста перекроют для велопробега в Новосибирске

 4 мая, 12:57
подходящие темы
Два основных моста перекроют для велопробега в Новосибирске
Фото Сергея Медведева

В Новосибирске 8 мая пройдёт шестой ежегодный велопробег «Километры Победы», посвящённый победе в Великой Отечественной войне, тысячи велосипедистов проедут 20 километров, сообщил корреспонденту Сиб.фм 4 мая координатор общественной организации «Привет, велосипед!» Алексей Куницин.

8 мая в 18:00 возле ГПНТБ стартует велопробег «Километры Победы», финишируют участники на площади Ленина к 20:00. На это время специально для велопробега будут перекрыты два основных моста в центре Новосибирска — Октябрьский и Димитровский.

Велосипедисты проедут около 20 километров в сопровождении волонтёров «Привет, велосипед!» и экипажей ГИБДД. Промежуточная остановка запланирована на Монументе Славы. Организаторы ожидают, что в велопробеге примут участие около пяти тысяч человек.

«Принять участие в велопробеге смогут все желающие, независимо от уровня физической подготовки, в том числе дети с родителями. Жители Академгородка и других отдалённых районов в день пробега, 8 мая, смогут провезти велосипед в пригородных электричках бесплатно», — сообщил Алексей Куницин.

Напомним, 10 мая 2014 года на велопробеге «Километры Победы» в Новосибирске рок-группы исполнили военные песни. В этот раз организаторы обещают, что перед стартом для участников велопробега выступит новосибирская рок-группа He called her Jen, а на финише их ждёт развлекательная программа и выступление музыкантов OFFBeat Orchestra.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 мая, 11:13 • репортаж

Пушки, танки, два ствола

Корреспондент Сиб.фм посмотрел, как проходит киберспортивный фестиваль и как киберспортсмены сражаются в Dota2 и World of Tanks.
 26 апреля, 12:25 • интервью

У нас была сказочная страна

Главный россиевед России Игорь Чубайс рассказал корреспонденту Сиб.фм о неверности системы управления страной, запуганной молодёжи и о том, почему ситуация не безнадёжна.

Те же яйца. Пасха с тайским привкусом

 14 апреля, 14:04 • колонка
Алексей Гамзов
журналист
самое популярное
 1 мая, 13:01 • новость

Монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» началась в Новосибирске

Традиционное новосибирское первомайское шествие Монстрация стартовало в 13:00 от Дома офицеров: оно пройдёт по Красному проспекту до площади Ленина и завершится у оперного театра.
 24 апреля, 09:51 • тест

Тест: вжух или ждун?

Что такое «дратути» и «шлакоблокунь», чем отличается вжух от ждуна? Тест от Сиб.фм и Tele2 на знание актуальных интернет-мемов.
 28 апреля, 18:12 • новость

Десятки затопленных могил всплыли в Новосибирской области

Десятки могил на кладбище в Новосибирской области всплыли после затопления паводковыми водами.
 23 апреля, 12:13 • новость

Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми претензиями к губернатору

В Новосибирске прошёл митинг на набережной Оби, который изначально предполагался за отставку губернатора Владимира Городецкого — однако после отмены его решения о повышении тарифов ЖКХ митингующие не требовали отставки губернатора, но выдвинули новые претензии к его работе.
 24 апреля, 14:21 • новость

Новосибирский суд не позволил Залесовым узнать место заключения убийцы их дочери

В Новосибирске первомайский судья отказал родителям убитой школьницы Карины Залесовой в их праве знать о месте заключения убийцы их дочери.
 1 мая, 21:31 • репортаж

Как Артём Александрович подружился с Анной Васильевной

Монстрация в 14-й раз прошла в Новосибирске. Корреспондент и фотограф Сиб.фм сходили на традиционное первомайское шествие и порадовались единству монстрантов и властей.
присоединяйтесь!
    