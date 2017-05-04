Два основных моста перекроют для велопробега в Новосибирске

В Новосибирске 8 мая пройдёт шестой ежегодный велопробег «Километры Победы», посвящённый победе в Великой Отечественной войне, тысячи велосипедистов проедут 20 километров, сообщил корреспонденту Сиб.фм 4 мая координатор общественной организации «Привет, велосипед!» Алексей Куницин.

8 мая в 18:00 возле ГПНТБ стартует велопробег «Километры Победы», финишируют участники на площади Ленина к 20:00. На это время специально для велопробега будут перекрыты два основных моста в центре Новосибирска — Октябрьский и Димитровский.

Велосипедисты проедут около 20 километров в сопровождении волонтёров «Привет, велосипед!» и экипажей ГИБДД. Промежуточная остановка запланирована на Монументе Славы. Организаторы ожидают, что в велопробеге примут участие около пяти тысяч человек.

«Принять участие в велопробеге смогут все желающие, независимо от уровня физической подготовки, в том числе дети с родителями. Жители Академгородка и других отдалённых районов в день пробега, 8 мая, смогут провезти велосипед в пригородных электричках бесплатно», — сообщил Алексей Куницин.

Напомним, 10 мая 2014 года на велопробеге «Километры Победы» в Новосибирске рок-группы исполнили военные песни. В этот раз организаторы обещают, что перед стартом для участников велопробега выступит новосибирская рок-группа He called her Jen, а на финише их ждёт развлекательная программа и выступление музыкантов OFFBeat Orchestra.