 

Экс-губернатор Красноярского края пришёл в Кремль на костылях

 4 мая, 21:35
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Экс-губернатор Красноярского края пришёл в Кремль на костылях
Лев Кузнецов, фото с сайта kremlin.ru

Бывший губернатор Красноярского края, ныне министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов пришёл на костылях на совместное заседание Госсовета и президентской комиссии, узнал корреспондент Сиб.фм 4 мая из сообщения РИА Новости.

Как пояснил коллегам сам чиновник, он «временно ограничен в передвижении» после перенесённой операции по замене сустава. В связи с чем и когда возникла необходимость операции, Кузнецов не пояснил. Примечательно, что в этот же день стало известно о том, что работающий в курируемом Львом Кузнецовым регионе Рамзан Кадыров недавно травмировал ногу во время игры в футбол. О характере травмы не сообщается, СМИ уточняют, что главе Чечни наложен гипс.

Стоит отметить, что в середине апреля Лев Кузнецов уже привлекал внимание федеральных СМИ, после того как по итогам подачи деклараций о доходах стало известно, что именно кавказский министр является самым обеспеченным чиновником в правительстве РФ: в 2016 году он получил 582 млн рублей. Тогда пояснялось, что источником доходов Кузнецова стали вклады, а также продажа принадлежавшей ему дорогостоящей недвижимости в Москве. Согласно декларации, Кузнецов помимо российской недвижимости имеет дом и земельный участок во Франции.

Напомним, в 2013 году именно во Франции Лев Кузнецов, отдыхавший на собственной вилле на берегу Средиземного моря, был ограблен и ранен из травматического оружия. Грабители ворвались прямо в дом, взломав дверь. Губернатор Красноярского края попытался оказать сопротивление преступникам, но был ранен выстрелом в бок. Грабители вынесли из дома чиновника ювелирные ценности стоимостью 200 тысяч евро.

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