Кемеровский магазин для рукоделия продавал поддельные коньяк и водку

Сотрудники магазина товаров для рукоделия в Кемерово продавали поддельный коньяк и водку, узнал корреспондент Сиб.фм 4 мая из сообщения управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Сотрудники отдела экономической безопасности проверили магазин товаров для рукоделия и прибрели бутылку коньяка за 250 рублей. В процессе обыска оперативники нашли под прилавком три ящика с алкоголем: 52 бутылки коньяка и шесть бутылок водки «Парламент». Экспертиза показала, что алкоголь поддельный.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 327.1 УК РФ («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование»). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. В отношении продавца составлен административный протокол за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ей грозит штраф от пяти до 10 тысяч рублей.

Напомним, что в декабре 2014 года кемеровская полиция обнаружила 1,5 тысячи литров поддельных текилы и виски.