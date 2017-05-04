 

Кемеровский магазин для рукоделия продавал поддельные коньяк и водку

 4 мая, 17:19
подходящие темы
Кемеровский магазин для рукоделия продавал поддельные коньяк и водку
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудники магазина товаров для рукоделия в Кемерово продавали поддельный коньяк и водку, узнал корреспондент Сиб.фм 4 мая из сообщения управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Сотрудники отдела экономической безопасности проверили магазин товаров для рукоделия и прибрели бутылку коньяка за 250 рублей. В процессе обыска оперативники нашли под прилавком три ящика с алкоголем: 52 бутылки коньяка и шесть бутылок водки «Парламент». Экспертиза показала, что алкоголь поддельный.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 327.1 УК РФ («Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование»). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. В отношении продавца составлен административный протокол за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ей грозит штраф от пяти до 10 тысяч рублей.

Напомним, что в декабре 2014 года кемеровская полиция обнаружила 1,5 тысячи литров поддельных текилы и виски.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
 3.08.2016, 12:45 • репортаж

Главное, чтобы Россия была в порядке

Корреспондент Сиб.фм на День ВДВ отправился в Центральный парк, чтобы увидеть, как в городе отметили этот праздник, и узнать, чем отличается десантник от ВДВшника, в каком состоянии нужно набирать контрактников и как избавиться от воспоминаний о войне.
 21.07.2016, 09:41 • статья

Взятки гладки

Следователи уже год пытаются посадить в тюрьму начальника отдела противодействия коррупции МВД «Новосибирский» Виктора Шадрина, несмотря на то, что дело, похоже, не имеет никакой судебной перспективы. Корреспондент Сиб.фм разобрался в ситуации.
самое популярное
 1 мая, 13:01 • новость

Монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» началась в Новосибирске

Традиционное новосибирское первомайское шествие Монстрация стартовало в 13:00 от Дома офицеров: оно пройдёт по Красному проспекту до площади Ленина и завершится у оперного театра.
 24 апреля, 09:51 • тест

Тест: вжух или ждун?

Что такое «дратути» и «шлакоблокунь», чем отличается вжух от ждуна? Тест от Сиб.фм и Tele2 на знание актуальных интернет-мемов.
 28 апреля, 18:12 • новость

Десятки затопленных могил всплыли в Новосибирской области

Десятки могил на кладбище в Новосибирской области всплыли после затопления паводковыми водами.
 23 апреля, 12:13 • новость

Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми претензиями к губернатору

В Новосибирске прошёл митинг на набережной Оби, который изначально предполагался за отставку губернатора Владимира Городецкого — однако после отмены его решения о повышении тарифов ЖКХ митингующие не требовали отставки губернатора, но выдвинули новые претензии к его работе.
 24 апреля, 14:21 • новость

Новосибирский суд не позволил Залесовым узнать место заключения убийцы их дочери

В Новосибирске первомайский судья отказал родителям убитой школьницы Карины Залесовой в их праве знать о месте заключения убийцы их дочери.
 1 мая, 21:31 • репортаж

Как Артём Александрович подружился с Анной Васильевной

Монстрация в 14-й раз прошла в Новосибирске. Корреспондент и фотограф Сиб.фм сходили на традиционное первомайское шествие и порадовались единству монстрантов и властей.
присоединяйтесь!
    