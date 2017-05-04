Мэр Новосибирска назвал дату отключения отопления в городских квартирах

Новосибирский мэр Анатолий Локоть рассказал, когда коммунальщики начнут отключать отопление в городских многоэтажках, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Новосибирских новостей» 4 мая.

По словам мэра, с 10-11 мая коммунальные службы начнут отключать отопление в многоквартирных домах Новосибирска, но при условии, что в городе установится стабильная тёплая погода.

«В законе чётко сказано, что для отключения тепла устойчивая температура воздуха выше +8 °С должна продержаться в течение недели. Синоптики говорят, что в праздничные дни будет держаться такая температура», — отметил Анатолий Локоть. — Здесь важно соблюсти два условия. С одной стороны, нельзя отключать тепло раньше срока, чтобы горожане почувствовали себя некомфортно. А с другой стороны, никто не собирается переплачивать за «перетоп»".

Стоит отметить, что коммунальщики собирались отключать отопление 3 мая, но резкое похолодание внесло коррективы в планы.

Напомним, в 2015 году коммунальные службы отключили отопление в новосибирских многоквартирных домах 8 мая.