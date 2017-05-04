 

Мужчина залез на башенный кран из-за невыплаты зарплаты в Новосибирске

 4 мая, 14:37
подходящие темы
Мужчина залез на башенный кран из-за невыплаты зарплаты в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

В Октябрьском районе Новосибирска мужчина залез на башенный кран и попросил пригласить сотрудников полиции, которым рассказал, что ему не выплачивают зарплату, узнал корреспондент Сиб.фм 4 мая из сообщения областной прокуратуры.

Мужчина залез на башенный кран, на уровень 10 этажа, и попросил пригласить сотрудников полиции. Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы разговаривали с ним на протяжении двух с половиной часов, после чего он самостоятельно спустился. Дмитрий Фокин, начальник МАСС, отметил, что мужчина был спокоен.

Прокуратура проверит ООО «СтройСервисМеханизация», где работает мужчина, на соблюдение законодательства об оплате труда. Сотрудники этого предприятия не обращались в прокуратуру и госконтроль с заявлениями о невыплате зарплаты, отмечается в сообщении прокуратуры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации»).

По данным следствия, руководитель ООО «Стройсервис-механизация» более семи месяцев не полностью выплачивал зарплату своему 30-летнему подчиненному, задолжав ему 150 тысяч рублей. СК отмечает, что на счетах организации было достаточно денег для погашения долга по зарплате. Директор организации использовал эти деньги для расчета с контрагентами.

Напомним, что в июне 2015 года следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении «Сибтрубопроводстроя» из-за долгов по зарплате.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 11.08.2015, 09:57 • тест

Тест: голодать или нет?

В Сибири, как и в России в целом, недовольные достаточно часто прибегают к голодовкам, но имеют ли они практическую пользу? Чтобы это проверить, Сиб.фм нашёл десять случаев объявления голодовки. Ваша задача — угадать, получили ли протестующие то, что требовали.
 2.06.2014, 08:30 • репортаж

Спасение утопающих

Режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территориях Республики Алтай и Алтайского края 30 мая, где из-за разлива рек затоплены населённые пункты, туристические базы и разрушена часть автомобильных мостов. Корреспондент Сиб.фм оказался в зоне бедствия.
 9.09.2013, 08:30 • интервью

Сильные духом

Колдовство и потусторонние силы, с которыми может общаться человек, всегда вызывали большой интерес. В средневековой Европе он проявлялся в преследованиях и казнях, а в наши дни позволяет зарабатывать деньги и попадать на телевидение. Корреспондент Сиб.фм поговорил с астрологом, целителем, шаманом и медиумом.
самое популярное
 1 мая, 13:01 • новость

Монстрация под лозунгом «**** запрещена в России» началась в Новосибирске

Традиционное новосибирское первомайское шествие Монстрация стартовало в 13:00 от Дома офицеров: оно пройдёт по Красному проспекту до площади Ленина и завершится у оперного театра.
 24 апреля, 09:51 • тест

Тест: вжух или ждун?

Что такое «дратути» и «шлакоблокунь», чем отличается вжух от ждуна? Тест от Сиб.фм и Tele2 на знание актуальных интернет-мемов.
 28 апреля, 18:12 • новость

Десятки затопленных могил всплыли в Новосибирской области

Десятки могил на кладбище в Новосибирской области всплыли после затопления паводковыми водами.
 23 апреля, 12:13 • новость

Жители Новосибирска вышли на митинг с новыми претензиями к губернатору

В Новосибирске прошёл митинг на набережной Оби, который изначально предполагался за отставку губернатора Владимира Городецкого — однако после отмены его решения о повышении тарифов ЖКХ митингующие не требовали отставки губернатора, но выдвинули новые претензии к его работе.
 24 апреля, 14:21 • новость

Новосибирский суд не позволил Залесовым узнать место заключения убийцы их дочери

В Новосибирске первомайский судья отказал родителям убитой школьницы Карины Залесовой в их праве знать о месте заключения убийцы их дочери.
 1 мая, 21:31 • репортаж

Как Артём Александрович подружился с Анной Васильевной

Монстрация в 14-й раз прошла в Новосибирске. Корреспондент и фотограф Сиб.фм сходили на традиционное первомайское шествие и порадовались единству монстрантов и властей.
присоединяйтесь!
    