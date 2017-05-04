Мужчина залез на башенный кран из-за невыплаты зарплаты в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска мужчина залез на башенный кран и попросил пригласить сотрудников полиции, которым рассказал, что ему не выплачивают зарплату, узнал корреспондент Сиб.фм 4 мая из сообщения областной прокуратуры.

Мужчина залез на башенный кран, на уровень 10 этажа, и попросил пригласить сотрудников полиции. Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы разговаривали с ним на протяжении двух с половиной часов, после чего он самостоятельно спустился. Дмитрий Фокин, начальник МАСС, отметил, что мужчина был спокоен.

Прокуратура проверит ООО «СтройСервисМеханизация», где работает мужчина, на соблюдение законодательства об оплате труда. Сотрудники этого предприятия не обращались в прокуратуру и госконтроль с заявлениями о невыплате зарплаты, отмечается в сообщении прокуратуры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации»).

По данным следствия, руководитель ООО «Стройсервис-механизация» более семи месяцев не полностью выплачивал зарплату своему 30-летнему подчиненному, задолжав ему 150 тысяч рублей. СК отмечает, что на счетах организации было достаточно денег для погашения долга по зарплате. Директор организации использовал эти деньги для расчета с контрагентами.

Напомним, что в июне 2015 года следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении «Сибтрубопроводстроя» из-за долгов по зарплате.