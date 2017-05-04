 

Сотрудник красноярских Столбов встретил кормящихся медведей

 4 мая, 18:40
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Сотрудник красноярских Столбов встретил кормящихся медведей
Фото с сайта globallookpress.com

Сотрудник красноярского заповедника «Столбы» встретил медведей, искавших еду — они находились в 20 метрах от работника, узнал корреспондент Сиб.фм 4 мая из сообщения пресс-службы заповедника.

Медведицу и медвежонка-подростка работник Столбов встретил в буферной зоне, закрытой для посетителей с 1 мая. Животные находились в 20 метрах от человека, ему удалось снять их на камеру. На видео животные, почуяв опасность, скрываются в лесной чаще.

«Весна — самый трудный период для медведей. В это время они выживают за счёт собственных накопленных запасов жира, поедают энергетически ёмкие продукты: почки и молодые листочки осины и ивы, начинают обдирать кору со старых пней и деревьев, находить в трухлявых деревьях жуков-короедов. Из-за того, что в тайге ещё лежит снег, хищники выходят на открытые склоны гор в поисках доступного пропитания», — цитирует пресс-служба ведущего научного сотрудника заповедника «Столбы» Владимира Кожечкина.

Сотрудники заповедника напоминают, что крупные самцы в это время агрессивны, и попытка снять их на фотоаппарат может привести к трагическим последствиям.

Напомним, что в апреле 2017 года медведи вышли к людям после зимней спячки в красноярском заповеднике «Столбы».

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