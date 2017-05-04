Памятник суслику-кормильцу появился на Алтае ко Дню Победы

Необычный памятник, изображающий мальчика без лица, держащего в руках суслика, появился в Каракольской долине Республики Алтай, близ села Бичикту-Боом, он призван символизировать благодарность степному зверьку, который во время Великой Отечественной войны спасал местных жителей от голода, узнал корреспондент сиб.фм 4 мая из сообщения пресс-службы республиканского Эл Курултая (парламент региона).

Идея памятника вынашивалась людьми, чьё детство пришлось на трудные военные и послевоенные годы, несколько десятилетий, пока руководство природного парка «Уч Энмек» не объявило конкурс на воплощение замысла. Конкурс выиграл молодой архитектор, магистрант Томского архитектурно-строительного университета Амыр Кыдыев.

Изготовить монумент он предложил из стеклопластика, сверху покрытого бронзой. Юноша, держащий суслика, не имеет лица: по замыслу автора, в зеркальном отражении каждый смотрящий может увидеть образ себя или своих родственников, ушедших на фронт и не вернувшихся домой. Воплощать замысел молодому архитектору помогали его коллеги из Новосибирска — скульпторы Денис Михайлов и Роман Коробко.

Как отметил на церемонии открытия памятника председатель комитета Эл Курултая по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Вячеслав Уханов, символично, что новый памятник был сооружён накануне Дня Победы.

«Может быть, молодому поколению не очень понятно, почему сегодняшние пожилые люди, называвшиеся себя детьми войны, столь трепетно относятся к этому маленькому зверьку — суслику. Но благодаря данному символу наша молодёжь может воочию убедиться, как тяжело ковались дни победы не только на фронте, но и в глубоком тылу», — подчеркнул депутат.

Напомним, в 2015 году Алтайский государственный университет при поддержке правительства Алтайского края объявил конкурс, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в котором школьникам предлагается написать сочинение на тему «Гордое имя — „ватник“» и порассуждать о том, как этот вид одежды помогал жителям советской России «мужественно переносить лишения войны».