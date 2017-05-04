Пара в Кузбассе по пути домой поспорила и попала под поезд

Грузовой поезд сбил в Кемерове поспорившую на железнодорожных путях пару — женщина погибла, мужчина попал в реанимацию, узнал 4 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения РИА Новости.

Несчастье произошло в районе посёлка Дачный, пара возвращалась домой с покупками. По словам очевидцев трагедии, 29-летний мужчина хотел перебежать железнодорожное полотно перед приближающимся поездом, а 46-летняя женщина попыталась его удержать от необдуманного поступка.

«Поход в магазин за продуктами закончился для пары из Ленинска-Кузнецкого трагедией: сожители попали под грузовой поезд. Женщина скончалась на месте, а мужчина с тяжёлыми травмами был доставлен в реанимацию Областного клинического центра охраны здоровья шахтёров», — сообщила агентству представитель Кузбасского линейного управления МВД Елена Щербинина.

Сотрудники кузбасской транспортной полиции устанавливают все обстоятельства происшествия в рамках процессуальной проверки, которую проводит Западно-Сибирское следственное управление на транспорте следственного комитета.

Напомним, в декабре 2016 года новосибирская школьница попала под поезд и лишилась ступни.