Посадившую ребёнка в мусорный бак женщину проверят новосибирские следователи

Следователи в Новосибирске проверят информацию о том, что женщина оставила малолетнего ребёнка в мусорном контейнере, узнал корреспондент Сиб.фм 4 мая из сообщения пресс-службы регионального следкома.

Следователи проводят проверку по сообщениям СМИ о том, что ребёнка в мусорном баке обнаружили прохожие. Девочка сильно плакала и не могла самостоятельно выбраться из контейнера.

Прохожие требовали от находившейся рядом матери вытащить ребёнка, женщина ответила, чтобы посторонние не вмешивались в её действия и что девочка не хочет покидать мусорный бак.

После замечаний женщина всё-таки достала ребёнка из контейнера. Этот эпизод записал на видео пользователь группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

На место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, личность женщины, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в феврале собака в мороз спасла беспомощного ребёнка на Алтае.