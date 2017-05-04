Школьники освоят мобильную лабораторию Томского политехнического университета

Томский политехнический университет отобрал 80 школьников из отдалённых северных районов области для обучения в онлайн-лаборатории, узнал 4 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства РИА «Томск».

Дистанционные занятия по химии, физике, математике и конструированию начнутся в сентябре. В течение семестра преподаватели проведут для учеников 12 практических занятий, совместная работа будет проходить в режиме онлайн-консультаций и вебинаров. Под руководством педагогов школьники из Парабели и Каргаска будут ставить опыты по химии и физике в онлайн-режиме.

На курсах участники проекта смоделируют различные механизмы, даже смогут отправить их на 3D-печать и получить по почте. Занятия призваны повысить интерес ребят к инженерным специальностям и позволят начать собственные проекты, сообщает агентство.

В 2015 году Томский политехнический университет выиграл грант на разработку мобильного комплекса, который призван заменить учебные лаборатории в сельских школах.

Занятия приобретут регулярный характер, как только разработчики курса апробируют и скорректируют программу.

Напомним, что в Томске также запускают новую международную магистерскую программу для студентов-биологов.