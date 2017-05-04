Симфонический оркестр Новосибирска и скрипач Вадим Репин дадут шесть концертов в Европе

Новосибирский академический симфонический оркестр выступит с гастрольной программой в Италии, Словении и Хорватии, узнал 4 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Новосибирской филармонии.

С 15 по 20 мая коллектив под управлением дирижёра Гинтараса Ринкявичуса выступит в итальянских городах Бергамо, Брешиа, Вероне, Удине, а также в Любляне (Словения) и Загребе (Хорватия). Для европейского зрителя прозвучат произведения русских композиторов Римского-Корсакова, Чайковского, Прокофьева, а кроме того, Бетховена и Бруха.

Солировать во всех программах будет уроженец Новосибирска, известный скрипач, художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля Вадим Репин.

Напомним, в 2015 году симфонический оркестр Новосибирской филармонии выступал на автомобильном заводе «Фиат» во время гастролей по Италии.