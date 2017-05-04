 

Снявшийся с выборов мэра вице-премьер Омской области отправлен в отставку

 4 мая, 18:04
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Снявшийся с выборов мэра вице-премьер Омской области отправлен в отставку
Здание правительства Омской области, фото с сайта wikipedia.org

Губернатор Омской области Виктор Назаров отправил в отставку вице-премьера регионального правительства Станислава Гребенщикова, против которого в настоящее время расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, узнал корреспондент Сиб.фм 4 мая из сообщения пресс-службы областного правительства.

Гребенщиков занимал свой пост с 2012 года, до 2015 года совмещая его с работой министром строительства и ЖКХ области. В 2017 году вице-премьер стал один из основных кандидатов на выборах мэра Омска, политологи предвещали его уверенную победу. 13 апреля Гребенщиков снял свою кандидатуру с выборов, объясняя этот шаг проблемами со здоровьем.

Напомним, что через несколько дней следком заявил, что вице-премьер подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и против него возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Гребенщиков организовал выплату 14 млн рублей подрядчику ООО «СтройИнвсетКомплект», заведомо зная, что компания не выполняла условия контракта и имела задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам.

После снятия кандидатуры Гребенщикова остальные кандидаты один за другим также взяли самоотвод под разными предлогами. В итоге выборы нового мэра не состоялись.

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