Студенты-биологи изучат биоразнообразие Сибири и Арктики по международной программе в Томске

Российские и иностранные студенты-биологи будут изучать биологическое разнообразие видов в Сибири и Арктике, узнал 4 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

Биологический институт Томского государственного университета запустит новую международную магистерскую программу «Биоразнообразие», выпускники которой смогут впоследствии заниматься сохранением исчезающих видов.

Как сообщил директор биологического института Данил Воробьёв, полевая практика у студентов курса будет проходить на просторах Сибири и Арктики, в частности на станциях «Актру» и «Кайбасово», входящих в международную сеть мониторинга Арктики — INTERACT. Студенты смогут принять участие в мастер-классах ведущих учёных из разных стран, которые проводят свои исследования на этих станциях.

Руководителем проекта выступит итальянский учёный Роберто Гатти. Читать курсы будут как российские, так и зарубежные учёные.

Выпускники программы получат диплом магистра биологии и смогут трудоустроиться всюду, от государственных природоохранных структур до неправительственных международных организаций, обещают авторы магистерской программы.

Предполагается конкурс на пять бюджетных и пять внебюджетных мест, обязательно владение английским языком, так как программа англоязычная.

Напомним, ранее Томский государственный университет заявил об открытии новой магистерской программы «Миграционные исследования», не имеющей аналогов в России.