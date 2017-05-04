Томские зоологи выяснят причину размножения клещей в городских парках

Учёные из биологического института (БИ) ТГУ выяснят, почему в Томске растёт количество клещей — предположительно главную роль в поддержании жизни клещей играют собаки, учёные исследуют клещей, которых переносят эти животные, узнал корреспондент Сиб.фм 4 мая из сообщения Томского государственного университета.

По данным томских зоологов, в местных парках Томска — Лагерном саду, Университетской роще, стадионе «Кедр» и других точках города и пригорода — находятся очаги семи клещевых инфекций. Учёные считают, что главную роль в поддержании этих очагов играют собаки. Они кормят клещей и помогают им размножаться. Чтобы выяснить, насколько животные влияют на распространение клещевых инфекций в Томске, учёные исследуют численность и видовой состав клещей, переносимых собаками.

«Взрослой особи клеща для продления рода необходим „хозяин“. Самка присасывается к телу животного, кормится его кровью, отваливается и откладывает яйца, их количество может достигать 3 000 штук, — рассказала заведующая лабораторией мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Нина Москвитина. — В лесу роль прокормителя выполняют зайцы, лисы, рядом с населёнными пунктами клещи могут нападать на крупный рогатый скот, а в городе идеальным „хозяином“ для них являются собаки».

Работать с бездомными бродячими собаками очень рискованно, поэтому учёные проанализируют информацию, полученную от владельцев собак. Они проверят клещей, которых люди будут приносить на кафедру беспозвоночных животных. Также они будут фиксировать звонки от людей, которые сообщат о факте присасывания, это поможет оценить динамику распространения клещей в Томске и появление новых очагов.

Весной 2016 года учёные биологического института нашли в Томске лугового клеща. Традиционный ореол обитания этого вида — степные и лесостепные зоны Сибири и Европы. Луговой клещ является переносчиком таких заболеваний, как клещевой энцефалит, болезнь Лайма, эрлихиоз, риккетсиоз.

Напомним, что в июне 2015 года жительница Бердска обнаружила сотни клещей в банке, куда она посадила одного.