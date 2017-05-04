Учёные объяснили связь между похолоданиями в Сибири и монгольскими традициями

Новосибирские и алтайские археологи выяснили, что длительные похолодания во время позднего палеолита привели к миграции человека с Алтая в Северную и Центральную Монголию, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения издания СО РАН «Наука в Сибири» 4 мая.

Учёные Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН, Новосибирского и Алтайского госуниверситетов заявили, что столетние периоды похолоданий вынудили людей мигрировать с Алтая в более тёплую Монголию. По их мнению, суровый климат способствовал возникновению новых традиций изготовления орудий, способов охоты.

Учёные сопоставили возраст археологических комплексов с изменениями в культуре древних народов и климатическими колебаниями, которые происходили в то время в Северном полушарии. Они обнаружили закономерность — изменения в культурных индустриях совпадают с наступлением холодов.

Около 38-40 тысяч лет назад в мировом океане появилось большое количество айсбергов, отколовшихся от ледников Северной Европы и Северной Америки (события Хайнриха), что вызвало похолодание на Алтае.

«В это время в условиях повышения влажности происходит рост ледников в горах российского Алтая, на Хангае и в Дархаде (Монголия), оказывая влияние на прилежащие территории, — рассказала младший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН и лаборатории гуманитарных исследований НГУ Арина Хаценович. — Именно тогда человек начинает массово делать более мелкие заготовки для орудий, а также активно использовать древесину, кость и рог».

Учёные не исключают, что культурные изменения в Монголии могли быть вызваны демографическим ростом и приспособлением местного населения к новым, более холодным условиям. Например, сменились способы охоты, о чём говорит появление различного вида острий. Они оснащались древком, образуя орудие вроде копья. В это же время изготавливали бусины из скорлупы яиц страуса, который обитал в Монголии примерно восемь тысяч лет назад.

Исследователи пришли к выводу, что поздний палеолит был временем интенсивного развития, когда человек научился приспосабливаться к условиям окружающей среды. Это могло повлиять на демографический рост и расселение популяций.

Напомним, в апреле палеонтолог Томского госуниверситета Сергей Лещинский изучил остатки якутских мамонтов и выявил патологии, характерные для человека.