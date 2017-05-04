 

WWF усилил борьбу с браконьерами на Алтае

 4 мая, 13:59
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WWF усилил борьбу с браконьерами на Алтае
Фотографии предоставлены Татьяной Иваницкой

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Сайлюгемский национальный парк в Республике Алтай усилят меры борьбы с браконьерами, восстановив работу антибраконьерской бригады, сообщила корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Алтае-Саянского отделения Татьяна Иваницкая 4 мая.

В Республике Алтай возродили работу межведомственной бригады по охране животного мира. Решение поддержали Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, Катунский и Алтайский заповедники, Сайлюгемский национальный парк и Дирекция особо охраняемых природных территорий Республики Алтай.

«WWF уверен, что для сохранения животного мира Горного Алтая, в особенности ключевых группировок снежного барса, необходимо срочное усиление борьбы с браконьерством, — отметил координатор проектов WWF в Алтае-Саянском экорегионе Александр Карнаухов. — Катастрофическая ситуация сложилась с кабаргой, добыча её петлями ставит под угрозу и жизнь других видов. Именно поэтому Фонд выступил с инициативой возродить существовавшую ранее в Республике Алтай практику совместных рейдов нескольких природоохранных организаций».

Браконьерские петли в местах обитания ирбиса на Алтае

В конце апреля на совещании в Горно-Алтайске будущие члены межведомственной бригады обсудили идею объединения усилий и методы работы.

«Межведомственное взаимодействие позволяет сделать работу эффективной, чтобы браконьеры точно не смогли уйти от ответственности, — сказал заместитель директора в области охраны окружающей среды Сайлюгемского национального парка Дмитрий Петюшин. — Там, где заканчиваются полномочия инспекторов национального парка, „в игру“ вступают сотрудники полиции или пограничные службы. Мы сможем обеспечить эффективную охрану и постоянное присутствие оперативных сотрудников „в лесу“».

Задержание браконьеров в Майминском районе Республики Алтай

Татьяна Иваницкая подчеркнула, что причиной низкой эффективности работы служб по охране животного и растительного мира является недостаток финансирования организаций, нехватка штатных сотрудников и низкая заинтересованность в результатах работы. Поэтому так остро назрела необходимость создания бригады, которая объединит усилия этих служб.

Стоит отметить, что раньше WWF поддерживало работу межведомственной бригады в Республике Алтай. Оперативники работали весной и осенью — во время охотничьих сезонов, а также обеспечивали присутствие инспекторов в особо охраняемых природных территориях и в охотничьих угодьях.

Напомним, в январе 2017 года Всемирный фонд дикой природы потребовал у Росприроднадзора ужесточить наказание за «чёрное сафари» на Алтае, требуя для браконьеров семь лет тюрьмы за убийство архара.

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