 

Житель Алтайского края ответит в суде за плохие слова про евреев

 4 мая, 16:29
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Житель Алтайского края ответит в суде за плохие слова про евреев
Фото с сайта globallookpress.com

В Алтайском крае 17-летний парень обвиняется в экстремизме за то, что якобы размещал в соцсети изображения, разжигающие национальную рознь, и писал плохие слова про евреев и выходцев из Кавказа, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета 4 мая.

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Михайловского района Алтайского края по части 1 статьи 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам происхождения, принадлежности к социальной группе, совершённые публично») и части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием сети интернет»).

«В сентябре 2016 года обвиняемый размещал на своей странице в одной из социальных сетей интернета графические изображения и тексты, возбуждающие национальную ненависть и вражду по признакам принадлежности к евреям и выходцам из Кавказа», — говорится в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, некоторые материалы, размещённые парнем, содержали призывы к насилию в отношении представителей сексуальных меньшинств и людей, относящихся к восточным вероисповеданиям.

Напомним, в апреле 2017 года суд приговорил к двум годам лишения свободы условно 23-летнего жителя Бердска Новосибирской области, который публиковал видеоролики и комментарии экстремистского содержания в соцсети «ВКонтакте».

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