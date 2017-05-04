Житель Бурятии метнул боевую гранату в полицейских

Следователи Гусиноозёрского управления следственного комитета по республике Бурятии завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который кинул в полицейских боевую гранату, при этом один сотрудник правоохранительных органов пострадал, узнал корреспондент Сиб.фм 4 мая из сообщения пресс-службы регионального управления следкома.

По информации следствия, 30-летний подозреваемый нашёл на улице в городе Гусиноозёрске две ручные гранаты, боевую и учебную, и сохранил их у себя.

В августе 2016 года, будучи нетрезвым, мужчина поссорился с женой и кинул в неё учебную гранату. Затем вырвал чеку из боевой и положил орудие перед женщиной. Она убежала из дома и вызвала полицию, подозреваемый погнался за ней.

Сотрудники полиции остановили вооружённого мужчину и потребовали положить гранату на землю. Когда мужчину окружили, он кинул гранату в полицейских. Один полицейский получил многочисленные осколочные ранения, его доставили в больницу. Подозреваемого при задержании ранили в ногу.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов»), части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством») и статьи 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). По последней статье максимальное наказание — пожизненное заключение.

Напомним, что в апреле 2017 года нетрезвая женщина-водитель побила полицейских в Новосибирске.