 

Жители сгоревшей иркутской деревни нашли на пепелище склад с алкоголем и выпили его

 4 мая, 19:10
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Жители сгоревшей иркутской деревни нашли на пепелище склад с алкоголем и выпили его
Стоп-кадр с сайта youtube.com

Жители деревни Бубновка в Иркутской области, практически полностью уничтоженной в результате пожара, нашли на пепелище магазинный склад с алкоголем и выпили всё спиртное, узнал корреспондент Сиб.фм 4 мая из сообщения ГТРК «Иркутск».

Пожар в деревне, где насчитывалось всего около 90 домов, произошёл 28 апреля — причиной возгорания стало замыкание электропроводов. Вспыхнувший огонь моментально распространился по всему населённому пункту. В итоге полностью выгорело 60 домов. Ущерб продолжает подсчитывать специальная комиссия, первые выплаты погорельцам в качестве материальной помощи будут выданы уже 5 мая.

Как сообщил журналистам Кирилл Свистелин — глава Киренского района, в территорию которого входит Бубновка — инцидент с найденным спиртным стал единственным ЧП после пожара. В остальном обстановка в деревне спокойная.

«Они её (водку — прим. Сиб.фм) выпили уже, всё нормально. У нас был объявлен сухой закон <...> Есть жители, которые неадекватны при сухом законе. Туда (к складу магазина — прим. Сиб.фм) поставили пост полиции и МЧС», — объяснил чиновник, не уточнив, сколько было выпито спиртного.

Напомним, в 2013 году в Эвенкийском районе Красноярского края депутаты посёлка Ессей приняли решение ввести на его территории «сухой закон», чтобы уберечь коренные этносы от алкоголизации. Прокуратура признала эти действия незаконными.

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