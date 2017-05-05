Алтайские пограничники обнаружили запасное колесо с агатом и нефритом

Контрабандисты пытались провезти полудрагоценные камни в Монголию через пограничный пункт в Горном Алтае, узнал 5 мая корреспондент Сиб.фм от сотрудника пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай.

Пограничники остановили автомобиль «Хёндай» на контрольно-пропускном пункте «Ташанта». Подозрение вызвало количество запасных колёс и вес одно из них. Все три колеса просветили рентгеновским аппаратом и обнаружили контрабанду полудрагоценных камней. Всего в колесе было сокрыто около 12 килограммов нефрита и шесть — агата. Груз принадлежал гражданину Монголии, ехавшему на пассажирском сиденье.

Обнаруженные камни пограничники изъяли и передали Ташантинскому таможенному посту Алтайской таможни. Как пояснил корреспонденту Сиб.фм дежурный пограничного управления, вывоз агата и нефрита с территории России ограничен, а для физических лиц и вовсе невозможен.

Напомним, в сентябре 2016 года Новосибирские таможенники задержали жителя Монголии за контрабанду тугриков.