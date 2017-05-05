 

Бассейны Кузбасса проверят по поручению губернатора области Амана Тулеева

 5 мая, 18:53
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Бассейны Кузбасса проверят по поручению губернатора области Амана Тулеева
Фото с сайта globallookpress.com

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил проверить все бассейны региона после того, как в одном из них ударило током трех женщин с детьми, узнал корреспондент Сиб.фм 5 мая из сообщения пресс-службы областного правительства.

4 мая 2017 года три жительницы Кемерова с детьми получили разряд электрического тока, когда были в бассейне спортивного комплекса. Женщины находились в воде, они смогли самостоятельно выйти на сушу. Медики не нашли у детей электротравм, но одну женщину оставили под наблюдением врачей.

«По требованию губернатора в регионе пройдут внеплановые проверки бассейнов, образовательных, культурных и спортивно-оздоровительных учреждений, имеющих бассейны, — говорится в сообщении. — Персонал проэкзаменуют на знание правил электробезопасности и охраны труда, а также проведут электроизмерения всех электрических установок бассейнов, соответствие систем электроснабжения зданий всем необходимым требованиям и стандартам».

Напомним, что в марте 2017 года в городе Бийске Алтайского края школьник захлебнулся в бассейне и впал в кому.

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