Бассейны Кузбасса проверят по поручению губернатора области Амана Тулеева

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил проверить все бассейны региона после того, как в одном из них ударило током трех женщин с детьми, узнал корреспондент Сиб.фм 5 мая из сообщения пресс-службы областного правительства.

4 мая 2017 года три жительницы Кемерова с детьми получили разряд электрического тока, когда были в бассейне спортивного комплекса. Женщины находились в воде, они смогли самостоятельно выйти на сушу. Медики не нашли у детей электротравм, но одну женщину оставили под наблюдением врачей.

«По требованию губернатора в регионе пройдут внеплановые проверки бассейнов, образовательных, культурных и спортивно-оздоровительных учреждений, имеющих бассейны, — говорится в сообщении. — Персонал проэкзаменуют на знание правил электробезопасности и охраны труда, а также проведут электроизмерения всех электрических установок бассейнов, соответствие систем электроснабжения зданий всем необходимым требованиям и стандартам».

Напомним, что в марте 2017 года в городе Бийске Алтайского края школьник захлебнулся в бассейне и впал в кому.