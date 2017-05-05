Метеорологи прогнозируют дожди на День Победы в Новосибирской области — тёплая погода вновь сменится похолоданием и осадками, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 5 мая.

По информации новосибирского гидрометцентра, 6 мая температура воздуха будет достигать +22 °С. Но уже 7-8 мая погода начнёт портиться: температура воздуха понизится до +12 °С... +16 °С.

«Погода будет неустойчивой, — подчеркнул Ренад Ягудин. — Она будет определяться движением волновых циклонов из районов Южного Урала на северо-восток с атмосферными фронтами. В Новосибирской области пройдут ливни с порывистым ветром до 15-20 м/с. В ближайшие двое суток по Алтаю и Кемеровской области объявлено штормовое предупреждение о неприятных и опасных явлениях погоды. Порывы ветра могут достигать 27 м/с, есть вероятность града».

Ренад Ягудин отметил, что ночью и утром 9 мая есть вероятность дождей. Во второй половине дня погода должна улучшиться, а осадки прекратятся. Температура воздуха днём составит от +11 °С до +18 °С днём и от +3 °С до +8 °С в ночное время.

Напомним, 2 мая 2017 года в Новосибирске весь день шёл снег с порывистым ветром. 4 мая погода резко улучшилась: температура воздуха поднялась до +26 °С.