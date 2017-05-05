Двое мужчин спасли пять человек из горящего дома в Красноярском крае

В Лесосибирске Красноярского края двое мужчин спасли пять человек из жилого дома, в котором случился пожар, узнал корреспондент Сиб.фм 5 мая из сообщения Управления федеральной службы судебных приставов про Красноярскому краю.

Поздно вечером 29 апреля случился пожар в одном из частных жилых домов в городе Лесосибирске Красноярского края. Загорелся гараж, затем пламя перекинулось на дом.

Судебный пристав Глеб Брудчиков находился в гостях у своего товарища (как его зовут, пресс-служба не указала — прим. Сиб.фм). Брудчиков заметил, что в соседнем дворе горит гараж. Мужчины вызвали пожарных и отправились проверить, нет ли в доме людей.

«Глеб попал в дом через дверь, которую открыла заспанная женщина, — говорится в сообщении пресс-службы. — Пока искал и будил остальных членов семьи, пламя с объятого огнём гаража перекинулось на дом: загорелась стена и входная дверь. Из горящего дома Глеб выводил женщину, мужчину и двух ребятишек уже через окно. Оказавшись на улице, хозяйка дома сказала, что в одной из комнат осталась её парализованная мать. Пока сотрудник службы спасал бабушку, пламя захватывало всё большую площадь. В поисках больного человека Глеб сам едва не потерял сознание и не задохнулся от дыма. Однако всё же нашел в себе силы и фактически выволок пожилого человека на воздух».

Приехавшие на место происшествия пожарные потушили возгорание в доме. В результате пожара никто не пострадал, дом уцелел.

Напомним, в ноябре 2016 года томский пожарный спас девушку на инвалидной коляске за две минуты до взрыва газа.